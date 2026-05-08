До України ввезли підакцизну продукцію на 4 млн грн

Офіс генпрокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили канал контрабанди алкоголю, який завозили до України під виглядом дипломатичного вантажу. У справі затримали шістьох українців, повідомили у пресслужбі ОГП та БЕБ у пʼятницю, 8 травня.

За даними слідства, шість українців у складі організованої групи налагодили схему незаконного переправлення алкоголю відомих брендів до України. Для ввезення підакцизних без належного митного контролю та оподаткування товарів вони використовували зв’язки в дипломатичних установах іноземних держав. Яких саме, правоохоронці не уточнили.

«Алкогольну продукцію оформлювали як дипломатичний вантаж, що дозволяло уникати митних платежів та перевірок. Надалі товар зберігали у гаражних і складських приміщеннях та реалізовували через налагоджені канали збуту», – повідомили у пресслужбі БЕБ.

За даними правоохоронців, орієнтовна вартість ввезеної продукції становить понад 4 млн грн.

Шістьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-4 ККУ (контрабанда підакцизних товарів), ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення кримінального порушення за змовою), ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Пʼятьом фігурантам визначили заставу в розмірі 1 млн грн кожному. На вилучену продукцію наклали арешт.