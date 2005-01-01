Президент призначив голову Жидачівської райдержадміністрації

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 16:123540

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Президент призначив голову Жидачівської райдержадміністрації
фото Жидачівської РДА
До призначення на посаду Василь Татарин понад рік виконував обов’язки голови Жидачівської РДА

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про призначення Василя Татарина головою Жидачівської райдержадміністрації з 12 січня 2018 року. Про це повідомили у відділі інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю Жидачівської РДА.

Згідно з розпорядженням президента, Василя Татарина призначено на посаду голови райдержадміністрації зі строком випробування один місяць.

Зазначимо, Василь Татарин у 2017 році виконував обов’язки голови цієї РДА після звільнення Олександра Пітули, а до працював заступником голови Жидачівської РДА.

За 2016 рік Василь Татарин задекларував понад 160 тис. грн зарплати у Жидачівській РДА.

Його дружина, Галина Татарин, у 2016 році отримала 17,8 тис. грн державної соціальної допомоги при народженні дитини, ще понад 6 тис. грн становила допомога з безробіття, а 1,6 тис. грн – зарплата у ТзОВ «Сіменерго».

Власної нерухомості у чиновника немає, однак його дружина володіє з 2008 року земельною ділянкою площею 2500 кв. м у с. Бережниця Жидачівського району вартістю 51,5 тис. грн. Також у Галини Татарин є житловий будинок у с. Бережниця.

Їздить Василь Татарин на автомобілі ВАЗ 2105 1991 року випуску, що належить Василю Шабану та Ірині Сакаль.

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