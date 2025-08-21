Президент Угорщини відредагував допис про російський удар по Закарпаттю

Президент Угорщини Тамаш Шуйок на своїй сторінці у фейсбук опублікував допис, у якому висловив співчуття з приводу російського обстрілу Мукачева, що на Закарпатті, однак згодом видалив з нього згадку про Росію. Про це повідомив угорський новинний сайт Telex.

Тамаш Шуйок о 08:35 за місцевим часом (09:35 за Києвом) опублікував пост, у якому висловив співчуття з приводу російської атаки на Мукачево.

«Висловлюю найглибші співчуття пораненим унаслідок російського ракетного обстрілу Мукачева та бажаю їм швидкого та повного одужання», – йшлося у першій версії повідомленні президента Угорщини.

Однак о 09:33 (10:33 за Києвом) Тамаш Шуйок відредагував повідомлення та видалив з нього слово «російський». Також президент Угорщини написав, що сподівається на швидке завершення «російсько-українського конфлікту».

«Я вірю, що ворогуючі сторони зможуть порозумітися й завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям, незабаром покладуть край цьому нелюдському та безглуздому кровопролиттю», – йдеться у дописі угорського президента.

Перша і друга версії допису президента Угорщини

Нагадаємо, в ніч на четвер, 21 серпня, росіяни завдали масованого удару по Україні, застосувавши понад 570 дронів та 40 ракет різних типів. Під удар, зокрема, потрапило місто Мукачево Закарпатської області, що розташоване за 30 км від Угорщини. Росіяни атакували завод «Флекстронікс» американської компанії Flex International – одного зі світових лідерів з контрактного виробництва електроніки.