Росіяни випустили по Україні 614 різних боєприпасів

В ніч на четвер, 21 серпня, російські військові здійснили одну з наймасованіших атак на Україну. Окупанти застосували 40 ракет різних типів та понад 570 безпілотників. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Командування повітряних сил.

«Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях», – повідомив Володимир Зеленський.

Для атаки на Україну росіяни використали 574 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів, які запускали з шести напрямків в Росії, а також з окупованого Криму. Крім того, окупанти випустили 40 ракет різного типу, а саме:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» ;

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

19 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр».

Українським захисникам вдалося збити та подавити дією засобів радіоелектронної боротьби 546 БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів, а також одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет «Калібр».

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Вночі під російський удар потрапили Київ та область, Львів, Луцьк, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також Мукачево Закарпатської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще близько 20 отримали поранення.

«[Росіяни] витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу. Рятувальники працюють і в багатьох інших областях – від Запорізької до Волинської», – прокоментував нічну атаку Володимир Зеленський.

Детальніше про наслідки російської нічної атаки ZAXID.NET розповідав тут.