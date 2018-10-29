Президентом Бразилії став ультраправий кандидат Болсонару

Болсонару виступає із різкою критикою захисників прав жінок та ЛГБТ-спільноти.

У понеділок, 29 жовтня, у другому турі президентських виборів в Бразилії переміг ультраправий кандидат Жаїр Болсонару.

За повідомленням BBC, 63-річний Болсонару у другому турі набрав 55,2% голосів. Тоді як перевагу його конкуренту Фернандо Хаддаду віддали 44,8% виборців. У першому турі, який відбувся три тижні тому, Болсонару набрав близько 46% голосів, значно випередивши Аддада, який вже пообіцяв піти в опозицію і протистояти новому президенту. Інавгурація нового президента Бразилії відбудеться 1 січня 2019 року, його мандат розрахований на чотири роки.

Жаїра Болсонару, через його радикальні праві погляди, часто називають «тропічним Трампом». Колишній військовослужбовець виступає із різкою критикою захисників прав жінок та ЛГБТ-спільноти. Майбутній президент також пообіцяв вирішити проблему з нелегальними мігрантами, виступати проти легалізації абортів, впровадити вільне володіння зброєю і скоротити податки. Від Болсонару в ефірі національних телеканалів неодноразово лунали скандальні заяви. Зокрема політик заявляв, що «воліє мати радше мертвого, аніж гомосексуального сина». Також Жаїр вважає, що жінки повинні отримувати меншу зарплату через потенційну можливість завагітніти і піти в декрет, що нібито створює незручності для роботодавців.