Обвинувачена письмово відмовилася від госпіталізації дівчинки

Рогатинський районний суд визнав місцеву мешканку Іванну Пелих винною у злісному невиконанні батьківських обов’язків по догляду за дитиною. За смерть доньки, віком 1 рік та 4 місці, від коронавірусної хвороби, жінці призначили 2 роки ув’янення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 13 лютого, 6 березня 2024 року Іванна Пелих відправила дитину разом з неповнолітньою дочкою в гості до родичів, які проживають в Івано-Франківську та селі Васючин. Схильна до респіраторних захворювань однорічна дівчинка в дорозі застудилася.

Наступного дня стан здоров’я дитини погіршився – підвищилася температура, з’явився кашель, блювота та діарея. Незважаючи на те, що дівчинка від народження хворіла на білково-енергетичну недостатність та анемію, обвинувачена до медиків не звернулася.

Через 4 дні, за ініціативи сімейного лікаря, медпрацівники Верхньолипицької амбулаторії оглянули дитину і рекомендували матері влаштувати хвору на стаціонарне лікування. Іванна Пелих письмово відмовилася від госпіталізації дівчинки і наступного дня дитина померла від Covid-19, ускладненим загальною інтоксикацією організму.

Під час судового засідання прикарпатка визнала свою вину і попросила суворо її не карати, бо після смерті дитини змінила поведінку і має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей. Суд також врахував, що обвинувачена раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності і не стояла на обліках у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Гаврилюк визнала Іванну Пелих винною у злісному невиконанні батьківських обов’язків по догляду за дитиною і призначила їй 2 роки ув’янення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.