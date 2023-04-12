Українські захисники зафіксували переміщення найманців зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження

Українські прикордонники у районі Бахмута Донецької області зупинили російську спробу прориву оборони ЗСУ. Українські захисники ліквідували сім окупантів, ще 11 росіян було поранено, повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Учора прикордонний підрозділ боєм зупинив спробу прориву рубежу оборони. Понад два десятки штурмовиків з ПВК Вагнер спробували приховано наблизитись до позицій та атакувати», – йдеться у повідомленні.

Українські захисники зафіксували переміщення найманців зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження. Росіяни, щоб втекти від вогню, забігли в напівзруйновану забудову, по якій завдали удару бійці ДПСУ.

«У ході стрілецького бою частину штурмовиків ліквідовано, а решта загарбників, які переховувалися в інших спорудах, втекли. Загальні втрати піхоти противника склали 19 осіб – 7 вбитими, 12 пораненими», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається найскладнішою на фронті, але українські сили перебувають у місті, а загарбники його не контролюють. Водночас за словами Зеленського, «якщо буде момент іще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, обов’язково будуть відповідні правильні рішення генерала на місці».

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що російські війська значно сповільнили свої штурми в Бахмуті. Водночас це місто продовжує залишатися однією з найгарячіших точок російсько-української війни.