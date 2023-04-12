Міноборони планує відтіснити «вагнерівців» після успіхів, щоб забрати лаври собі

За даними зі звіту Інституту вивчення війни (ISW) за 11 квітня, російське командування спеціально використовує сили ПВК «Вагнер», щоб мінімізувати втрати серед звичайної армії Росії. «Вагнерівці» складають основну бойову силу на Бахмутському напрямку та намагаються штурмувати місто з величезними втратами.

Водночас підрозділи регулярної армії ЗС РФ присутні лише на флангах та не беруть безпосередньої участі в штурмових операціях окупантів.

«Міноборони Росії та Пригожин стверджували, що бойовики "Вагнера" складають основну масу для захоплення території та відштовхування українських сил у центрі Бахмута, тоді як невизначені російські елементи ВДВ складають підтримку на флангах "Вагнера" на північ і південь від Бахмута, зокрема поблизу. Сили російських ВДВ на флангах, ймовірно, прагнуть лише утримати фланги, а не зробити будь-який значний прогрес», – йдеться у звіті ISW.

Розподіл сил російських окупантів свідчить про те, що міноборони Росії хоче використати «вагнерівців», щоб звести до мінімуму втрати ЗС. Після того, як бойовики ПВК «Вагнер» ослабнуть, в міністерстві оборони РФ планують витіснити їх та взяти на себе «перемоги», яких вони досі не досягли.