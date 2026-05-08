Синоптики розповіли детальний прогноз на 9 та 10 травня

На початку вихідних, 9 травня, на Львівщині дощитиме, а також вранці синоптики попереджають про туман. У Львівському гідрометцентрі розповіли детальний прогноз на 9 та 10 травня.

У суботу, 9 травня, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі – без опадів, вдень – місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці – туман. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура вночі – 4–9°С тепла, вдень – 14–19°С тепла.

У Львові, у суботу, 9 травня, буде без опадів, вночі та вранці – туман. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура вночі – 6–8°С тепла, вдень – 16–18°С тепла. Погіршення видимості в опадах, в тумані 200–500 м.

У неділю, 10 травня, опадів не прогнозують, денна температура повітря у Львові та на Львівщині становитиме близько 16°С тепла, вночі – до 6°С тепла.

