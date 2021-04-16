Кримчанина Олега Приходька засудили на 5 років за сфабрикованою справою

Російська прокуратура вирішила оскаржити вирок українському політв'язню Олегу Приходьку. Звинувачення хоче збільшити термін з 5 до 11 років позбавлення волі. Чоловіка ув'язнили за нібито підготовку теракту. Про це повідомляє правозахисне об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Сергія Легостова.

«Прокуратура справді подала апеляцію, це їхнє право, бажають збільшити термін покарання більш ніж удвічі», – сказав він.

Легостов додав, що захист Приходька наразі готує доповнення до своєї апеляційної скарги. Згодом військовий апеляційний суд має розглянути позиції як сторони звинувачення, так і захисту.

Правозахисники нагадали, що у грудні 2020 року прокурори вже вимагали збільшити вирок для Приходька до 11 років колонії.

За що засудили Олега Приходька?

10 жовтня 2019 року стало відомо, що його затримали російські силовики в окупованому Криму. За словами адвоката, кримчанина звинувачували в підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

У січні 2020-го Приходьку висунули нове звинувачення – в незаконному придбанні вибухових пристроїв. У жовтні 2020 року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що стан здоров'я Приходька у слідчому ізоляторі №1 в Ростові-на-Дону критично погіршився. Вона звинуватила керівництво СІЗО в тому, що воно не забезпечує право Приходька на отримання належної меддопомоги.

Зрештою 3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд засудив політв'язня до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Під час судового засідання проти Приходька свідчили лише засекречені свідки, які стверджували, що чули про терористичні плани кримчанина від нього самого, а також коли він розмовляв із кимось телефоном. А ось решта свідків захищали Приходька.

Сам Приходько свою провину заперечує. Він стверджує, що в ніч після затримання в будівлі Федеральної служби безпеки невідомий чоловік, що видавав себе за лікаря, під приводом огляду взяв у нього з порожнини рота біологічні зразки. Приходько вважає, що після цього його ДНК нанесли на вибухівку.