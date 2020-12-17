Прокуратура необґрунтовано вимагає арешту для Сергія Стерненка

Активіст та блогер Сергій Стерненко повідомив, що прокуратура клопотатиме про арешт для нього.

«Щойно отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою. Домашній арешт у мене закінчився ще майже 3 тижні тому. Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїжджав навіть на одне засідання, яке не відбулось»​, – написав Стерненко в Facebook.

Стерненко повідомив, що засідання відбудеться 18 грудня.

Як інформував ZAXID.NET, 11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що він оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебував під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

Зазначимо, що у 2018 році на Стерненка було вчинено три замахи (7 лютого, 1 травнята 24 травня), в ході третього загинув один із двох нападників. Поліція відкривала провадження про умисне вбивство.

Слідство СБУ підозрює Стерненка в тому, що він в травні 2018 року, відбившись від нападників на нього Івана Кузнєцова та Олександра Ісайкула, пізніше наздогнав Кузнєцова і завдав йому смертельне поранення ножем в серце, кваліфікуючи це як умисне вбивство. Стерненко і його захист заперечують це, наполягаючи, що Стерненко поранив Кузнєцова під час самооборони, не перевищуючи її межі.

Під час засідання хірург Олександр Лінчевський розповів, що людина при пораненні лівого шлуночка серця деякий час може зберігати свідомість і здатність до активних дій і ніколи не втрачає свідомість миттєво.

Лінчевський і медексперт Олександр Данилюк допустили, що людина з таким пораненням може пробігти 99 метрів, як це зробив Кузнєцов. Слідство вважає, що Кузнецов не міг подолати таку відстань зі смертельним пораненням.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на Стерненка, оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнецова.

Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.