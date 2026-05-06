Коти, як і люди, можуть переживати сильний стрес і травматичні події. Хоча ветеринари не завжди прямо називають це ПТСР, тварини здатні формувати стійкі реакції на певні подразники після негативного досвіду. Catster розповідає, як розпізнати у котів травму і допомогти тварині.

Чи дійсно у котів буває ПТСР?

Фахівці зазначають, що коти можуть мати реакції, дуже схожі на посттравматичний стресовий розлад. Вони можуть реагувати на певні звуки, запахи або ситуації, які асоціюються з минулим негативним досвідом.

Коти, які пережили травматичні події, можуть демонструвати поведінку, пов’язану зі страхом, або навіть агресивну поведінку у відповідь на певні подразники.

Які існують ознаки ПТСР у котів?

Ознаки стресу або ПТСР у деяких домашніх улюбленців може бути складно розпізнати, тоді як в інших випадках вони досить очевидні. Щоб навчитися розуміти поведінку наших пухнастих членів родини, може знадобитися час.

Ось кілька ознак, на які варто звернути увагу:

Поведінка, спрямована на уникнення. Спроби втекти від ситуації. Уникнення зорового контакту. Ховання або підйом у недоступне місце. Ходіння туди-сюди. Присідання, щоб зробити тіло якомога нижчим і менш помітним. Легка зляканість. Надмірна зосередженість на тому, що відбувається навколо. Зниження апетиту. Задишка. Підвищена вокалізація. Деструктивна поведінка. Агресія, особливо у відповідь на конкретні тригери. Випорожнення поза лотком.

Які причини ПТСР у котів?

На жаль, коти не можуть розповісти вам, що їх турбує, тому може бути складно визначити, що саме викликає у вашого кота стрес або провокує напад паніки чи агресії. Також подібні події могли статися ще до того, як ви з’явилися в їхньому житті, наприклад, коли їх покинув попередній власник, що може призвести до розвитку ПТСР у вашого кота.

Деякі коти зазнають фізичного насильства з боку людей протягом свого життя. І у таких котів набагато вища ймовірність розвитку ПТСР.

Фізичне насильство може включати.

Удари або струшування кота. Викидання його з рухомого транспорту. Стріляння у тварину.

Якщо ваш кіт побачить дію чи предмет, що нагадує йому про ту подію, він може зазнати сильного стресу. Наприклад, гучні звуки можуть викликати стресові реакції у котів. Грози, феєрверки, вибухи чи інші подібні явища можуть бути джерелами страшних звуків, які змушують вашого кота тікати.

Брак уваги також може сприяти розвитку ПТСР у вашого кота. Таким котам бракує життєво важливих взаємодій та соціалізації, які допомагають зробити кота щасливим і здоровим.

Хвороба теж може стати важливим чинником, що впливає на реакцію вашого кота на зовнішні подразники. Якщо кіт страждає від болю, спричиненого артритом, він може пов’язати стрибання на диван із болем і почати цього уникати.

Діагностика ПТСР у вашого кота

Якщо ви помітили у кота нетипову поведінку, зверніться до ветеринара. Лікар почне ретельний збір анамнезу та проведе огляд тварини, щоб зрозуміти, що стало причиною такої поведінки.

Деяким ветеринарам, особливо спеціалістам з поведінки тварин, може знадобитися відвідати ваш дім, щоб поспостерігати, як ваш кіт реагує на різні ситуації.

Як доглядати за котом із ПТСР?

Перший крок у догляді за котом із ПТСР або тривожністю – це усвідомлення того, що проблема існує. Ступінь вираженості тривоги допоможе визначити, які заходи потрібно вжити, щоб допомогти вашому коту.

1. Зміни в оточенні.

Якщо щось у навколишньому середовищі викликає у вашого кота тривогу, чи можете ви це усунути? Іноді перестановка меблів та встановлення котячого дерева або дряпки можуть суттєво змінити ситуацію. Телевізор або пристрій для відтворення білого шуму можуть створити заспокійливий фоновий шум, що допоможе запобігти паніці від гучних звуків.

Якщо у вас є кілька котів або інших тварин, переконайтеся, що у кожного є безпечне місце, куди можна піти. У вас має бути принаймні один лоток для кожного кота плюс ще один додатковий, і їх слід розмістити в різних місцях по всьому будинку.

2. Корекція поведінки.

Проведення процедури контркондиціонування для вашої кішки може бути складним завданням, але це чудовий спосіб допомогти їй сформувати більш позитивні асоціації з певними подразниками. Співпраця з фахівцем з поведінки тварин часто є найкращим способом застосування методів корекції поведінки, оскільки те, що підходить одній тварині, може не підійти іншій.

3. Медикаментозне лікування.

Ветеринари використовують кілька препаратів для зменшення тривожності. Ці препарати найбільш ефективні в поєднанні з корекцією поведінки.