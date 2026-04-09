Існує кілька методів, які ви можете спробувати, щоб полегшити цей процес

Дати коту таблетку – завдання не з простих, адже більшість ліків мають неприємний смак, а самі тварини часто чинять опір. Водночас існують способи, які допомагають зробити цей процес менш стресовим як для улюбленця, так і для власника. Purina розповідає, як дати коту таблетку без стресу.

Як дати коту таблетку?

Існує кілька методів, які ви можете спробувати, щоб полегшити цей процес:

Дайте своєму коту ліки разом з їжею.

Якщо ліки можна давати з їжею, це найпростіший спосіб дати таблетку вашому коту. Спробуйте заховати її в чомусь, що вона любить їсти. Це може бути вологий корм, паштет або ласощі. Тільки переконайтеся, що ліки, які ви даєте своєму коту, сумісні з їжею, в яку ви їх ховаєте.

Коти вміють їсти так, щоб не торкатися таблетки або навіть її випльовувати, коли ви не бачите. І щоб переконатися, що ваш кіт з’їв таблетку, перевірте їжу, яку він їв, і залишайтеся поруч із улюбленцем, поки він їсть. Якщо він продовжує випльовувати таблетку, спробуйте інший метод.

Використовуйте подрібнювач таблеток.

Спочатку проконсультуйтеся з ветеринаром, і якщо це дозволено, подрібніть таблетку за допомогою подрібнювача, а потім додайте порошок до невеликої кількості консервованого або вологого корму та дайте коту перед тим, як він з’їсть решту їжі.

Загорніть кота в рушник чи плед.

Загорнути кота в рушник так, щоб з нього стирчала лише голова – це один із способів утримати кота, поки ви даєте йому таблетку. Деякі власники домашніх тварин використовують цей метод перед тим, як дати коту ліки, почистити йому зуби або очі та вуха.

Краще починати загортати кота ще в дитинстві, і, можливо, вам знадобиться кілька спроб, перш ніж ви освоїте цю техніку, а кіт звикне до неї.

Як дати коту таблетку вручну?

Якщо інші методи не спрацювали, спробуйте дати коту таблетку вручну: