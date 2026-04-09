Завдання з зірочкою: як дати коту таблетку без стресу і для себе, і для улюбленця
Дати коту таблетку – завдання не з простих, адже більшість ліків мають неприємний смак, а самі тварини часто чинять опір. Водночас існують способи, які допомагають зробити цей процес менш стресовим як для улюбленця, так і для власника. Purina розповідає, як дати коту таблетку без стресу.
Як дати коту таблетку?
Існує кілька методів, які ви можете спробувати, щоб полегшити цей процес:
Дайте своєму коту ліки разом з їжею.
Якщо ліки можна давати з їжею, це найпростіший спосіб дати таблетку вашому коту. Спробуйте заховати її в чомусь, що вона любить їсти. Це може бути вологий корм, паштет або ласощі. Тільки переконайтеся, що ліки, які ви даєте своєму коту, сумісні з їжею, в яку ви їх ховаєте.
Коти вміють їсти так, щоб не торкатися таблетки або навіть її випльовувати, коли ви не бачите. І щоб переконатися, що ваш кіт з’їв таблетку, перевірте їжу, яку він їв, і залишайтеся поруч із улюбленцем, поки він їсть. Якщо він продовжує випльовувати таблетку, спробуйте інший метод.
Використовуйте подрібнювач таблеток.
Спочатку проконсультуйтеся з ветеринаром, і якщо це дозволено, подрібніть таблетку за допомогою подрібнювача, а потім додайте порошок до невеликої кількості консервованого або вологого корму та дайте коту перед тим, як він з’їсть решту їжі.
Загорніть кота в рушник чи плед.
Загорнути кота в рушник так, щоб з нього стирчала лише голова – це один із способів утримати кота, поки ви даєте йому таблетку. Деякі власники домашніх тварин використовують цей метод перед тим, як дати коту ліки, почистити йому зуби або очі та вуха.
Краще починати загортати кота ще в дитинстві, і, можливо, вам знадобиться кілька спроб, перш ніж ви освоїте цю техніку, а кіт звикне до неї.
Як дати коту таблетку вручну?
Якщо інші методи не спрацювали, спробуйте дати коту таблетку вручну:
- Намагайтеся підійти до цього завдання спокійно, прагнучи мінімізувати стрес для вашого кота. Не наражайте себе на ризик бути покусаним і уважно стежте за котом, щоб вчасно помітити ознаки роздратування чи стресу.
- Підготуйте всі ліки, які ви збираєтеся дати кішці, перш ніж підіймати її. Таблетки та капсули слід розкласти окремо.
- Покладіть кота на рівну, стійку поверхню, наприклад, на підлогу або стіл. Може бути корисно покласти рушник, щоб запобігти ковзанню. Давати таблетку коту буде простіше, якщо ви стоїте за ним або сидите поруч. Однак не варто нападати на кота зненацька, оскільки це його злякає і може призвести до оборонних подряпин або укусів.
- Допомога ще однієї людини може бути дуже корисною, але не є обов’язковою. Кіт має стояти спиною до вас, оскільки так буде легше утримувати його лапи та запобігати будь-яким іншим рухам, якими він може спробувати вирватися з ваших рук. Вам може бути зручніше міцно притиснути його до свого тіла, щоб кіт не зміг відсунутися назад, або загорнути його в рушник.
- Візьміть таблетку в одну руку, а другою рукою обережно притисніть верхню частину голови кота, поклавши великий і вказівний пальці по обидва боки її щелепи, і нахиліть голову кота вгору. Іншою рукою обережно розведіть нижню щелепу, щоб відкрити рот.
- Вказівним пальцем покладіть таблетку посередині язика, якомога глибше.
- Закрийте рот кота, обережно погладьте його горло протягом декількох секунд, а потім поверніть голову в нормальне положення і почекайте, поки він оближе губи, ковтаючи таблетку.
- Як тільки ви вирішите, що кіт проковтнув таблетку, перевірте його рот і куточки губ, якщо він вам це дозволить. Якщо ви не бачите таблетку, то можете бути впевнені, що все пройшло успішно.
- Якщо ви бачите, що кіт не проковтнув таблетку, просто спробуйте знову покласти її на задню частину язика, закрийте йому рот і обережно погладьте горло. У деяких випадках найкраще дати йому повністю виплюнути таблетку і почати процес спочатку.
- Останнім кроком є нагородження кота улюбленою їжею та іграшками після того, як він проковтнув ліки. Це допомагає сформувати позитивну асоціацію і може полегшити процес у майбутньому.