На початку привчання до лотка знайдіть місце в будинку, де найчастіше випорожнюється кіт

Привчання кота до лотка – важливий етап для кожного власника. Зазвичай тварини швидко засвоюють цю звичку, адже кішки від природи охайні. Однак деякі вихованці можуть проявляти впертість, і тоді господарю доведеться запастися терпінням і випробувати кілька методів. УНІАН розповідає про корисні методи, за допомогою яких ви можете привчити кота до лотка.

Виберіть правильне місце для лотка

Котячий туалет повинен стояти в такому місці, щоб у кота завжди був до нього доступ. Більшість господарів ставлять лотки у вбиральні, і це непогане місце. Але двері в туалет в такому випадку закривати не можна. Не варто ставити лоток біля мисок з їжею і водою.

Розмістіть лоток якомога далі від їжі та покажіть його улюбленцеві. Віднесіть тварину до лотка після їжі і покопайте своїми пальцями наповнювач. Бажано встигнути в момент, коли кішка захоче сходити в туалет – вона сідає і починає копати лапами навколо себе. Рано чи пізно тварина зрозуміє, що потрібно робити з туалетом.

Експериментуйте з лотками і наповнювачами

Дуже важливо вибрати правильний наповнювач, який подобається саме вашому коту. І тому, якщо кіт відмовляється ходити в лоток – справа може бути в наповнювачі.

Найбільш універсальний матеріал, який подобається майже всім котам – деревний, але і з ним бувають винятки. Шар наповнювача повинен становити 3-5 см, щоб в ньому було зручно копати.

Також іноді тварині може не подобатися сам лоток. Деякі коти полюбляють ходити в високі та закриті лотки, іншим підійдуть будь-які варіанти. Особливо охайні коти вимагають два лотки для двох видів «справ». Якщо в будинку кілька котів - кожному потрібен індивідуальний туалет.

Використовуйте газети або пелюшки

На початку привчання до лотка знайдіть місце в будинку, де найчастіше випорожнюється кіт. У цьому місці поставте лоток, а навколо нього з усіх боків постеліть кілька шарів газет чи пелюшок. Потім поступово прибирайте газети одну за одною, поки не залишиться один лоток. Коли улюбленець звикне до лотка, переставте туалет в зручне для вас місце.

Усуньте запах у заборонених місцях

Якщо кіт сходив у туалет в недозволеному місці, відразу промийте місце мильною водою, щоб кіт знову не знайшов це місце по запаху. У цьому місці можна розбризкати апельсиновий аромат або покласти кірки апельсина – коти ненавидять запах цитрусових.

Використовуйте серветку з запахом

Перед прибиранням акуратно вмочіть в калюжі сечі серветку і перенесіть на край лотка. Наступного разу кіт за своїм запахом знайде котячий туалет. Повторюйте процедуру кожен раз, поки тварина не привчиться до лотка.

Підкріплюйте успіхи

Якщо кіт сходив в туалет в правильному місці – потрібно відразу ж похвалити його за успіх і дати щось смачне. Тоді у тварини виробиться позитивна асоціація з лотком. Важливо пригостити кота поки він ще не зійшов з лотка.

Очищуйте лоток правильно

Якщо кіт успішно скористався котячим туалетом – не варто викидати весь наповнювач і мити лоток. В туалеті повинен залишатися запах тварини – тоді йому буде простіше звикнути до лотка. Найкраще залишити в лотку третину використаного наповнювача і перемішати його з новим. Так в лотку залишиться знайомий коту запах.

А ось фекалії треба прибирати відразу, інакше кіт може гидувати та сходити в туалет в інше місце.

Мити лотки варто приблизно раз на тиждень засобом без сильного запаху.