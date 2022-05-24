На Закарпатті розпочав роботу ІТ-кластер

П'ятдесят ІТ-фахівців, які працюють на Закарпатті, звільнили від мобілізації. Окрім цього очікується підтвердження ще щодо 67 «айтішників». Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Закарпатської обласної військової адміністрації. Звільнення від мобілізації було однією з обіцянок голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, який наприкінці березня анонсував створення ІТ-кластеру. Офіційно про старт роботи Закарпатського ІТ-кластеру повідомили у понеділок, 23 травня.

Станом на 24 травня підтвердження про звільнення від мобілізації отримали 50 працівників ІТ-компаній. Крім того, вже подано наступний пакет на бронювання 67 осіб з-поміж ІТ-фахівців. Процес триватиме два-три тижні.

«Зараз отримали підтвердження на бронювання 50 IT-фахівців. Подали наступний пакет на бронювання (67 осіб), процес буде тривати 2-3 тижні, чекаємо на результати. Постійно отримуємо і опрацьовуємо заявки. Заброньованими можуть ІТ-фахівці, які не мають військових спеціальностей. Вони проходять детальну перевірку Міноборони і Мінекономіки», – зазначили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської ОВА.

За словами заступника голови Закарпатської ОВА Олександра Пацкана, заявки на вступ до кластеру подали вже близько 100 компаній та 300 ФОПів. Загалом в область евакуювалися понад 30 тисяч представників IT-сфери. До ради правління Закарпатського ІТ-кластера увійшли одинадцять компаній: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, CANFLY та PettersonApps.

«Наше завдання – допомогти їм відновити свою діяльність тут, адже робота айтівців зараз є міцною опорою для економіки країни. Ініціатива відкриває і нові можливості для цифрового розвитку Закарпаття», – наголосив Олександр Пацкан, додавши, що військова адміністрація підтримує учасників спільноти у питаннях взаємодії з органами центральної влади, бронювання працівників, логістики, пошуку приміщень для роботи.

Нагадаємо, про створення на Закарпатті ІТ-кластера та звільнення ІТ-фахівців від військової служби у березні 2022 року заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Він також зазначав, що з початку повномасштабної війни близько 35 тис. фахівців ІТ-сфери вже переїхали до Закарпаття. За словами Віктора Микити, ІТ-фахівців звільнятимуть від призову на військову службу, надаватимуть місця для роботи, забезпечуватимуть їх охорону, а також допомагатимуть у супроводі економічної, податкової та господарської діяльності.

Для цього ІТ-компаніям необхідно зареєструватись в Мінекономіки, як підприємство, яке має намір перемістити свою діяльність та потужності в Закарпатську область. Обов’язкова реєстрація як суб’єкту господарської діяльності на території області як реінтегроване підприємство з іншого регіону.

Після цього ОВА спільно з Мінекономіки забезпечить формування пропозицій щодо бронювання ІТ-фахівців від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан.