«Шахед» влучив в супермаркет «Таврія В» на Одещині

У четвер, 15 жовтня, російський реактивний «шахед» влучив в приміщення супермаркету «Таврія В» у селі Маяки біля Одеси. Унаслідок атаки троє людей зазнали поранень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його інформацією, магазин частково зруйновано, а також пошкоджені автомобілі. На місці працюють необхідні служби та надають допомогу постраждалим.

«Росія продовжує свій кривавий терор. (...) Важливо, щоб партнери допомагали від цього захищатися. Фактично постійно під ударами житлові будинки, магазини, енергетика та інша критична інфраструктура. Жодної години тиші», – зазначив Зеленський.

За його словами, те, що відбувається, є показовою реакції Росії на сигнали, які вона отримує від США. Зокрема, «небезпечні» сигнали щодо можливого подальшого зняття санкцій.

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«Санкції не повинні бути зняті. Росія має закінчити різанину, яку сама розпочала й продовжує вже 1695 днів. Додаткові гроші для вбивств цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, за даними президента, від початку доби 14 жовтня і до 9:00 15 жовтня РФ випустила понад 850 «шахедів» по Україні. Це відбулося на тлі штучного обмеження швидкості для захисних спроможностей. Однієї з найбільших атак зазнала Кіровоградщина. У Кропивницькому загинули троє людей і ще двоє – на Дніпропетровщині.