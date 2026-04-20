За перші три місяці 2026 року завдяки РЕБ вдалося знешкодити 26 «Кинджалів»

Українська система радіоелектронної боротьби «Ліма» продемонструвала високу ефективність у протидії російським ракетам та безпілотникам. За перші три місяці 2026 року вона допомогла знешкодити 26 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Про це у понеділок, 20 квітня, повідомила компанія Cascade Systems, яка розробила цю систему.

Загалом від початку використання комплексу вдалося нейтралізувати 58 «Кинджалів». Крім того, лише у першому кварталі цього року «Ліма» відхилила 33 крилаті ракети та понад 10 тис. безпілотників. Компанія заявила про ефективність на рівні понад 98% проти керованих авіабомб у зоні її дії.

Розробники пояснюють, що система інтегрується у загальну протиповітряну оборону, створюючи додатковий рівень захисту. Вона дозволяє відводити повітряні цілі від об’єктів навіть після того, як ті подолали зовнішні рубежі ППО. У ЗСУ наголошують, що така багатошарова оборона суттєво підвищує ефективність захисту та зменшує кількість цілей, які досягають об’єктів.

Представники військових підрозділів, які використовують систему, підтверджують її результативність. За їхніми словами, «Ліма» здатна ефективно протидіяти сучасним засобам наведення, зокрема багатоканальним антенам, які застосовує ворог у дронах і ракетах. Окремо підкреслюється, що використання РЕБ дозволяє економити ресурси ППО. У випадках, коли ціль можна дезорієнтувати радіоелектронним впливом, немає потреби застосовувати дефіцитні зенітні ракети.

Система «Ліма» була розроблена у 2022 році для боротьби з дронами та високоточною зброєю. Вона впливає на навігацію цілей за допомогою глушіння сигналів, підміни координат і кіберзасобів, що унеможливлює точне ураження цілей.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Україні повідомили про створення нового засобу радіоелектронної боротьби Algiz AM для нейтралізації дронів типу Mavic російських окупантів.