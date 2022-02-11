На телеканалі «НАШ» екс-депутата Євгена Мураєва неодноразово лунали проросійські заяви

Рада нацбезпеки на оборони України на виїзному засіданні у Харкові розгляне санкції проти телеканалу «НАШ», який належить проросійському політику Євгену Мураєву. Про це 11 лютого повідомила LIGA.net із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників сайту, санкції проти телеканул «НАШ» будуть однією темою засідання РНБО, водночас питання санкцій стосовно самого Мураєва наразі не розглядаються.

РНБО проведе виїзне засідання у Харкові 11 лютого. Зустріч почнеться о 15:30 і проходитиме у будівлі Харківської ОДА. Брифінг секретаря РНБО Олексія Даліова відбудеться орієнтовно о 17:30.

Наприкінці січня «Українська правда» писала, що СБУ готує документи для внесення в санкційний список телеканалу «НАШ» через випадки антиукраїнської пропаганди. Раніше Данілов заявляв, що РНБО готові розглядати санкції проти цього телеканалу, як тільки отримають подання від СБУ.

«НАШ» – український новинно-політичний телеканал, що належить ТОВ «Наша Прага», яким, своєю чергою, володіє кіпрський офшор Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько екс-депутата Євгена Мураєва. В ефірі каналу неодноразово лунали проросійські заяви, а експертами туди кликали екс-прем'єра Миколу Азарова, представника російських терористів «ЛНР» Родіона Мірошніка тощо.

Раніше Мураєвим належав також нині заблокований в Україні проросійський телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.