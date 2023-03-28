До війни завод «Енергомашспецсталь» в Краматорську виготовляв унікальні деталі для кораблів

У Росії не можуть побудувати та спустити на воду надпотужний атомний криголам «Росія», оскільки необхідні унікальні деталі для нього виготовляли лише в Україні. Однак з початком широкомасштабної війни, російська армія розбомбила завод «Енергомашспецсталь» в Краматорську та був головним постачальником комплектуючих до криголама.

Як пише російський «Коммерсант», судно мали здати та спустити на воду в грудні 2027 року, однак тепер усі терміни зірвано. Натомість за словами співрозмовників видання, зараз мова йде про збільшення вартості держконтракту на будівництво криголама на 40-60% з початкової суми в 127,6 млрд рублів.

Судно будується на верфі «Звєзда», якою керує консорціум під керівництвом «Роснєфті». «Роснєфть» пояснює необхідність збільшення вартості та перенесення термінів робіт зривом поставок великих корпусних деталей – льодового зуба, кронштейнів пера руля та кронштейнів гребних валів зовнішніх, які протягом 2022 року мав виготовити український завод «Енергомашспецсталь», розташований у Краматорську.

Російські окупанти неодноразово обстрілювали це підприємство, власником якого є російський «Атоменергомаш», що входить до складу корпорації «Росатом».

Компанія також вказала, що може зрости вартість контрактів на постачання ядерної енергетичної установки (ЯЕУ) для криголама «Росія» через зростання цін матеріалів та комплектуючих.

Як стверджують співрозмовники видання, вже є відставання у проведенні робіт і з боку самої верфі: їй бракує робітників для проведення корпусних та зварювальних робіт на криголамі. На середину березня замість 15% загального обсягу планових роботи виконано лише 5%.

Російському президенту Владіміру Путіну вже повідомили про перенесення термінів здачі криголама, а також про причини зриву.

Держконтракт вартістю 127,6 млрд рублів на будівництво головного атомного криголаму «Росія» було укладено у квітні 2020 року, його замовник – «Атомфлот», дата закінчення робіт – грудень 2027 року. Криголам потужністю 120 МВт повинен забезпечити цілорічне проведення суден Північним морським шляхом з комерційною швидкістю 10-12 вузлів для вивезення вуглеводнів на зовнішні ринки.