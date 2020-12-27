На Чорноморському флоті в окупованому Севастополі пройшли російські військові навчання. Бойові кораблі відпрацьовували естрене приготування до бою.

Як пише Міноборони РФ, метою маневрів, які відбулися 26 грудня, було відпрацювання дій особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів при здійсненні екстреного виходу з пункту базування, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування.

Крім того, російські окупанти також відпрацьовували ведення бою в разі нападу із повітря. Навчання відбулися не лише в окупованому Росії Криму, але й в Новоросійську.

Як інформував раніше ZAXID.NET, Генасамблея ООН 14 грудня ухвалила оновлену резолюцію щодо дій Росії в окупованому Криму, яка засуджує незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму.