Протягом останніх днів російські війська, ймовірно, посилили свою оборону навколо окупованого міста Токмак Запорізької області, що розташовується приблизно за 16 км від нинішньої лінії фронту. Про це йдеться у свіжому зведенні британської розвідки.

Росіяни, ймовірно, розгортають додаткові блокпости, протитанкову оборону типу «їжак» і копають нові траншеї в цьому районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.

«Токмак готується стати опорою другої магістральної лінії оборони Росії», — вважають у британській розвідці. Там зазначають, що посилення оборони міста, ймовірно, вказує на зростаючу стурбованість Росії щодо тактичного прориву ЗСУ на першу головну оборонну лінію на півночі Запорізької області.

Окупований Токмак на мапі Deepstate

Токмак – адміністративний центр Пологівського району Запорізької області. Місто є основним логістичним вузлом росіян на шляху ЗСУ. Його звільнення – обов'язкове бойове завдання, яке треба виконати, щоб розірвати логістику ворога.