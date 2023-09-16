Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Росії за 18 місяців повномасштабного вторгнення становлять близько 167,3 млрд доларів. Про це 16 вересня повідомило видання Forbes.

Журналісти підрахували, що російський бюджет витратив за січень-червень цього року на війну більше, ніж планував на весь 2023 рік.

Всупереч цьому, Росія планує подвоїти свій військовий бюджет, а «вартість російського солдата» знижується – до цього призвело падіння рубля. Якщо раніше сумарні виплати на одного бійця складали приблизно 200 доларів на день, то тепер це приблизно 120 доларів на день.

Падіння рубля також зменшило вартість компенсації родинам загиблих і пораненим. Наприклад, вартість компенсації родині загиблого знизилася з 110 тис. доларів до 65 тис., а компенсація пораненим зменшилася з 45 тис. доларів до 27 тис.

Росія витрачає значні кошти на боєприпаси та військове забезпечення армії, загальна вартість цих витрат становить 51,34 млрд доларів. Основна стаття витрат РФ на війну в Україні – це боєприпаси та військове забезпечення армії. Загальна вартість цих витрат – 51,34 млрд доларів.

Минулого року російська артилерія використовувала до 50 тис. снарядів на день, зараз темпи використання істотно скоротилися: орієнтовно до 10 тис. снарядів на день. Отже, тільки на забезпечення російської артилерії росіяни витратили понад 9 млрд доларів за півтора року великої війни.

Також Росія відновила інтенсивність ракетних обстрілів території України. Якщо за березень-квітень РФ випустила по Україні 95 ракет великої дальності, в травні було запущено уже 243 ракети, в серпні – 126. Загальна вартість ракет, випущених по території України, уже складає понад 21,1 млрд доларів.

Найцінніші втрати ворога у війні проти України серед техніки – танки та авіація. Проте зараз головне «полювання» ЗСУ відбувається на ворожі артилерійські системи та ППО. За три місяці контрнаступу українські військові знищили майже 2000 артилерійських систем. Це стільки ж як за весь минулий рік. Загалом Росія уже втратила артилерії та РСЗВ на 5 млрд доларів. Загальні ж втрати російської техніки в грошовому еквіваленті складають понад 34 млрд доларів за період з 24 лютого 2022-го по 24 серпня 2023-го.