Росія захопила майже всі риболовецькі ресурси України в Чорному морі

Після анексії Криму Росією Україна втратила до 90% риболовецьких ресурсів в Чорному морі. Про це заявив заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко, інформує «Крим. Реалії».

«До анексії Криму вилов в Чорному морі становив близько 40, до 50 тис. тонн, але в зв'язку з останніми подіями частина наших промислових господарств залишилися на території Автономної Республіки Крим. Близько 90% ми втратили в Чорному морі промислових запасів - доступ до ресурсів, а також господарств і суден, які залишилися на анексованій території», – зазначив чиновник.

За його словами, в таких умовах промисел в Азовському морі залишається важливим для України.

«В Азовському морі в 2018 році наші суб'єкти господарювання виловили вже понад 37 тис. тонн - це досить великий обсяг, який частково забезпечує продовольчу безпеку нашої держави», - сказав Кравченко.

Нагадаємо, раніше фахівці аналітичного центру Atlantic Council підрахували, що Україна втратила 100 млрд доларів через російську агресію в Криму та на Донбасі.