Російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. За попередніми даними, удару було завдано по місцевому драмтеатру. Першим про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок удару. Загинуло шестеро осіб, в тому числі одна дитина. Cеред поранених також є 11 дітей. Усім надається медична допомога. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар, додав, що російська ракета влучила просто в центр міста біля Чернігівського драмтеатру ім. Т.Г. Шевченка.

«Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних. Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен.Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло», – повідомив Зеленський, опублікувавши відео з місця події. На відео видно уламки біля будівлі драмтеатр та пошкоджені автомобілі на цетральній площі міста.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023

В мережу також потрапило відео з моментом влучання по драмтеатру. На ньому можна побачити дівчину, яка позувала на камеру, очевидно, повертаючись із церкви з освяченим кошиком у день Преображення Господнього.

Журналістка Олександра Денисенко в ефірі телемарафону заявила, що у Чернігові була виставка виробників дронів, і Росія нібито вдарила туди ракетою. Варто зауважити, що в момент прильоту в центрі Чернігова дійсно відбувалася виставка дронів. Її анонсували​ ще тиждень тому на 19 серпня, 10:00. При цьому організатори, з метою безпеки, завчасно не розголошували локацію.

Наслідки ракетного удару росіян по Чернігову