Чоловік прибирає розбиті вікна після ракетного удару по розташованому поруч драматичному театру та центральній площі Чернігова, 19 серпня 2023

Ракета «Іскандер-М», якою росіяни напередодні вдарили по центру Чернігова, мала заздалегідь встановлені налаштування для вибуху в повітрі й ураження якомога більшої кількості людей. Про це розповів керівник Департаменту війни Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону в неділю, 20 серпня.

«Росіяни, зокрема і в своїх соціальних мережах і в новинах, дуже суперечливу інформацію подають, але головне полягає в тому, що вони завдавали удару саме по виставці, на якій були присутні хто завгодно, як вони зазначають – і найманці, і керівництво вище політичне і т.д. Але насправді, я був на місці події десь через дві години після вибуху і перше, на що звернув увагу, що основна сила вибуху була спрямована все-таки не на драмтеатр, і це важлива деталь», – зазначив Бєлоусов, якого процитував «Укрінформ».

Він поінформував, що для удару по Чернігову росіяни використали ракету «Іскандер-М», що має кілька налаштувань, які встановлюються заздалегідь. За його словами, якби ціллю ворога була саме виставка, то налаштування ракети було б таким, коли вибух стається після дотику до цілі або після проникнення в ціль.

«Тут [у Чернігові] було використано інше налаштування. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася у повітрі. Такий вид налаштування робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості», – наголосив прокурор.

Він додав, що росіяни чудово розуміли, що удар буде завдано вдень, об 11:30 по обласному центру, коли вихідний і релігійне свято, і коли там буде багато людей.

«Є припущення стверджувати, що основною ціллю росіян була саме завдання максимальної шкоди цивільному населенню у місті», – заявив Бєлоусов.

Він наголосив, що це підтверджується фактами, оскільки люди загинули й зазнали поранень, будівлі були пошкоджені не через вибух у театрі, а внаслідок того, що сталося ззовні. Представник ОГП додав, що зараз розслідування йде двома напрямками, тобто встановлюються особи, які приймали рішення про завдання удару і безпосередньо завдавали цього удару, а також вивчаються всі обставини, усі умови, які пов’язані з організацією виставки. Бєлоусов нагадав, що рішення для завдання таких ударів ухвалюється на рівні вищого командування.

Нагадаємо, 19 серпня російські війська завдали ракетного удару по центру Чернігова. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще понад 148 постраждали. В момент удару в чернігівському драмтеатрі проходив закритий захід, у якому брали участь, зоарема, виробники дронів. І хоча захід анонсували ще 19 серпня, про місце його проведення учасники дізналися лише за чотири години.