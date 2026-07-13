Знищені російською атакою автобуси

Уранці понеділка, 13 липня, російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Атака припала на автотранспортне підприємство, де зайнялася пожежа та є постраждалі.

Про ранкову атаку повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Одесу реактивними дронами.

Внаслідок атаки постраждав місцевий автопарк. Там згоріли шість автобусів, ще 11 пошкоджені. Також постраждали шість легкових автомобілів, повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.

Крім того, внаслідок російської атаки постраждала будівля санаторію.

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«За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини: двоє – на території автопарку та ще двоє – на території санаторію», – повідомили у пресслужбі ОВА.

Сергій Лисак уточнив, що внаслідок атаки поранення отримали троє чоловіків 58, 62 та 66 років.

На місцях ударів працюють рятувальники та правоохоронці. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Зазначимо, у ніч на 13 липня, коли відбувалася атака на Одесу, один з російських дронів залетів на територію Молдови та вибухнув неподалік села Копанка за 30 км від кордону з Україною. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Російський дрон на території Молдови

Нагадаємо, 11 липня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.