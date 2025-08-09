Понад десяток людей зазнали поранень через удар по маршрутці

У суботу, 9 серпня, російські окупанти атакували безпілотником маршрутку, яка їхала в передмісті Херсона. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Напад на маршрутку окупанти скоїли близько 08:30 9 серпня. Росіяни атакували цивільний транспорт, який рухався у передмісті. Тип БпЛА, який завдав удару по маршрутці, у пресслужбі прокуратури не уточнили.

«Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», – повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Крім того, він повідомив, що станом на 10:20 кількість поранених через удар дроном зросла до 16 людей.

Зазначається, що всі постраждалі – це пасажири маршрутки, які перебували у салоні в момент атаки. Інформація про російський удар уточнюється.

За фактом удару дроном правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину).

Нагадаємо, наприкінці липня росіяни вдарили дроном по маршрутному автобусу на Сумщині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 20 зазнали травм різного ступеня тяжкості.