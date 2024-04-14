Росіяни атакували дроном вантажівку на Сумщині, є загиблий
Зранку у неділю, 14 квітня, російські війська обстріляли з дрона вантажівку на території Сумської області, унаслідок чого загинула людина. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.
Як розповіли у відомстві, удар трапився близько 8:00 на території Краснопільської громади Сумського району. Окупанти скинули на вантажівку вибухівку з дрона, через що водій транспортного засобу загинув.
фото прокуратури
Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі триває документування наслідків обстрілів.
Нагадаємо, що напередодні у прикордонному регіоні Чернігівської області росіяни атакували цивільну автівку, водій якої розвозив продукти мешканцям прикордоння. Внаслідок влучання авто загорілося, а водій помер на місці.