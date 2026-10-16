Завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний

Контррозвідка Служби безпеки України у п’ятницю, 16 жовтня, повідомила про затримання агента російської воєнної розвідки, який облаштовував схрони із саморобними вибуховими пристроями для підготовки терактів у Харкові.

За даними слідства, російські спецслужби переправляли вибухівку на Харківщину з території РФ за допомогою безпілотників типу «Молнія». Агент мав замаскувати одну з бомб під автомобільний акумулятор, а іншу – під автомобільну шину з диском. Після облаштування тайників він повинен був передати їхні координати російській воєнній розвідці.

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Надалі виконавці терактів мали прибути до схронів, забрати звідти саморобні вибухові пристрої та закласти їх у місцях запланованих підривів. Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваного та затримали його під час облаштування одного з тайників.

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Як росія завербувала агента

За матеріалами розслідування, завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний, який потрапив у поле зору росіян через прокремлівські коментарі в чатах телеграм-каналів. Після вербування чоловік збирав інформацію про розташування українських військових, які обороняли Харків. За даними СБУ, ці відомості російська сторона планувала використати для підготовки ракетних та авіаційних ударів.

Згодом агент отримав нове завдання – зустріти російський безпілотник із вибуховою «посилкою». Під час обшуку автомобіля затриманого правоохоронці вилучили понад 4 кг вибухівки, три електродетонатори та готовий саморобний вибуховий пристрій, замаскований під автомобільний акумулятор.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації його дій за статтями про готування до терористичного акту та незаконне зберігання вибухівки.

Нагадаємо, 12 жовтня правоохоронці затримали 19-річного студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту в Рівному. За даними слідства, він заклав саморобний вибуховий пристрій під мікроавтобус, яким перевозили українських військовослужбовців.