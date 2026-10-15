Для конспірації зловмисник одягнув військову форму

Рівненський міський суд виніс вирок житомирянину Івану Воробйову за спробу теракту в Рівному. Чоловік заклав саморобну бомбу біля кавʼярні на вулиці Захисників Маріуполя. За скоєне йому призначили 7 років тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 7 жовтня, у лютому цього року обвинувачений погодився на пропозицію невідомого у телеграмі виготовити вибуховий пристрій за 700 доларів. За вказівкою куратора він приїхав з Житомира до Рівного, придбав необхідні матеріали, а частину компонентів забрав зі схованки в селі Бармаки Рівненського району.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

12 лютого чоловік виготовив в орендованій квартирі бомбу масою понад 3,6 кг на основі аміачної селітри та цукрової пудри. Як елементи для ураження використав металеві гайки, прикріплені до металевої каструлі. Для дистанційного підриву підключив мобільний телефон.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Наступного дня Іван Воробйов одягнув для конспірації військову форму та переніс вибухівку до кав’ярні на вулиці Захисників Маріуполя. Там його викрили та затримали співробітники СБУ.

У суді чоловік повністю визнав провину та розкаявся. Він також заявив, що усвідомлював свої дії, та подякував правоохоронцям за затримання.

Суддя Кристина Даш’ян визнала житомирянина винним за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України (пособництво в підготовці терористичного акту), ч. 2 ст. 263-1 КК України (незаконне виготовлення вибухового пристрою) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне зберігання та носіння вибухового пристрою). Чоловікові призначили сім років увʼязнення з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.