Центр стратегічних комунікацій попередив про ймовірну провокацію з боку російських військ на Донбасі. За даними центру, окупанти можуть обстріляти вірян на Водохреща для створення приводу для ескалації.

Обстріл вірян росіяни готують 19 січня під час водохрещення на ставку «Цегляний» неподалік від Донецька, зазначає Центр стратегічних комунікацій. Провокаційний обстріл можливий з ворожого опорного пункту, розташованого на шахті ім. Челюскінців, що менш ніж за два кілометри від самого ставка.

фото Центру стратегічних комунікацій

Для маскування пострілів, як зазначає центр, окупанти можуть увімкнути головний вентилятор. Там вони можуть підлаштувати і сам вибух шахти.

Центр стратегічних комунікацій наголошує, що метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі. Бойовики можуть використати це як привід для початку ведення активних бойових дій.

Зазначимо, що раніше ГУР МО повідомляло, що в окупованій Горлівці Донецької області з ємностей із аміаком витікають у повітря отруйні речовини. За інформацією розвідників, це може призвести до техногенної катастрофи, яку Росія може використати як привід для розширення збройної агресії проти України.