У тимчасово окупованій Херсонській області росіяни планують привласнити автозаправні станції та продавати завезене з тимчасово окупованого Криму пальне. Про це повідомляє Служба безпеки України з посиланням на перехоплені розмови росіян.

«Окупаційна влада на Херсонщині «віджимає» приватний бізнес у місцевих підприємців. Загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне», – йдеться в повідомленні.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова між «гауляйтером» Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником «голови» Криму Рустемом Німетуллаєвим.

«Если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам «спецоперации» можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем», – пропонує Німетуллаєв.

Сивак погоджується з пропозицією, але переймається, щоб «бабло из под носа не увели…», бо не хоче залишитись без додаткового «заробітку».

«Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь в чем проблема?! Лавандос, как? То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…», – говорить він.

В СБУ зазначають, що ідеї «руZZкого міра» розраховані хіба що на глядачів російського телебачення, а українські території потрібні, щоб грабувати країну у промислових масштабах