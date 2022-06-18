Росіяни обстрілюють Донецьку область постійно

Від російських обстрілів Донеччини у п’ятницю, 17 червня, загинули четверо мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Пантелеймонівці, 1 у Бахмуті та 1 у Красногорівці. Ще 6 цивільних одержали поранення», – написав Кириленко у Telegram і додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За його інформацією, станом на ранок суботи, 18 червня, за час повномасштабної війни на Донеччині, без урахування Маріуполя і Волновахи, загинули 508 людей. Раніше влада Маріуполя повідомляла, що у місті могли загинути понад 20 тис. мирних жителів. У травні окупанти створили в Маріуполі 25 братських могил.