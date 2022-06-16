Собака біля зруйнованого приватного будинку в Чернігові, квітень 2022

За понад місяць російської окупації у Чернігівській області загинули 478 цивільних. Ще 692 людини отримали поранення, повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

«З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та з початку бойових дій на території Чернігівської області загинуло 478 цивільних осіб, з них: чоловіки – 334, жінки – 122, неповнолітні – 22. Ще 692 особи отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що найбільша кількість людей загинула внаслідок авіаударів по населених пунктах і через постійні артобстріли.

Також у прокуратурі додали, що 22 російським воєнним злочинцям повідомили про підозру.

Нагадаємо, що на Київщині від рук росіян загинули щонайменше 1314 цивільних (більшість із них росіяни просто застрелили), на Харківщині – понад 550, на Донеччині – близько 500 (без даних із Маріуполя і Волновахи, де попередньо загинули понад 20 тис. людей) на Миколаївщині – понад 300, ще щонайменше 143 людини загинули від рук росіян на Сумщині. Ці дані є приблизними – точна кількість вбитих росіянами українців невідома, але вона є вищою, оскільки тіла загиблих продовжують знаходити дотепер.