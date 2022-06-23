Російська окупаційна влада планує провести фейковий референдум на тимчасово окупованих територіях, а саме в Херсонській та Запорізьких областях. Про це повідомили у «Центрі національного спротиву».

Як повідомляється, окупанти призначили дату 11 вересня. Саме в цей день вони мають провести т.з. «єдиний день голосування», де крім фейкового референдуму будуть відбуватись фейкові вибори в Росії. Приблизно в цих днях на окупованих територіях також має розпочати роботу «Промсвязьбанк».

Але плани російських загарбників постійно зривають українці, які залишилися жити на тимчасово окупованих територіях. Річ у тому, що в окупованих адміністраціях немає працівників. Наприклад, наразі окупанти масово звозять в окуповані регіони Запорізької області чиновників з Росії, які приїжджають на місяць й потім їх змінюють нові.