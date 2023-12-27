За годину після взяття у полон росіяни розстріляли трьох українських військових

Російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікували тематичні Telegram-канали. Згодом цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора, зазначивши, що за цим фактом розпочали розслідування.

27 грудня OSINT-аналітики DeepState опублікували відео, на якому видно, що росіяни без спротиву взяли у полон трьох українських військових, після чого їх розстріляли. Аналітики стверджують, що випадок трапився між Вербовим та Роботиним на Запоріжжі.

«На кадрах видно, що наших військових було вже взято в полон, опору вони не чинили. Судячи з динаміки відео, виглядає, що їх просто вирішили не брати в полон, розстрілявши. Це черговий доказ, що ворог нехтує звичаями та правилами війни», – йдеться в повідомленні DeepState.

На це відео відреагував Офіс генерального прокурора. У відомстві повідомили, що за цим фактом почали розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.