Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених на Запоріжжі
Військові без спротиву здались у полон, після чого їх стратили
Російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікували тематичні Telegram-канали. Згодом цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора, зазначивши, що за цим фактом розпочали розслідування.
27 грудня OSINT-аналітики DeepState опублікували відео, на якому видно, що росіяни без спротиву взяли у полон трьох українських військових, після чого їх розстріляли. Аналітики стверджують, що випадок трапився між Вербовим та Роботиним на Запоріжжі.
«На кадрах видно, що наших військових було вже взято в полон, опору вони не чинили. Судячи з динаміки відео, виглядає, що їх просто вирішили не брати в полон, розстрілявши. Це черговий доказ, що ворог нехтує звичаями та правилами війни», – йдеться в повідомленні DeepState.
На це відео відреагував Офіс генерального прокурора. У відомстві повідомили, що за цим фактом почали розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.
За даними слідства, у грудні 2023 року військовослужбовці армії РФ під час бойового зіткнення із Силами оборони поблизу Роботиного взяли у полон трьох українських захисників. Через годину окупанти їх розстріляли.
У Офісі генпрокурора додали, що впродовж останнього місяця у мережі опублікували відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених як «живого щита» на лінії зіткнення. За цими фактами слідчі також почали кримінальне розслідування.
Додамо, що російські військові злочинці постійно порушують правила й закони ведення війни, розстрілюючи та катуючи військовополонених. Ще у квітні 2023 року Дмитро Лубінець повідомляв, що Офіс омбудсмена має десятки відео, які підтверджують злочинні дії росіян.