Внаслідок атаки пошкоджені 13 будинків

Увечері вівторка, 14 липня, російські окупанти завдали удару по околицях міста Суми, семеро людей отримали поранення. Для атаки росіяни застосували касетні боєприпаси, повідомили у пресслужбі Національної поліції у середу, 15 липня.

14 липня голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що росіяни атакували житловий сектор у Сумах. За попередньою інформацією, для удару окупанти застосували касетний боєприпас.

За даними правоохоронців, внаслідок атаки пошкоджені два багатоквартирні та 11 приватних будинків. Також ушкодження отримала АЗС.

Внаслідок удару по житловому сектору постраждали семеро людей. Серед них – 11-річний хлопчик, який зазнав гострої реакції на стрес. Мер Сум Артем Кобзар повідомив, що ще чотирьох постраждалих госпіталізували.

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Олег Григоров наголосив, що на вулицях поблизу місця атаки можуть залишатися нерозірвані боєприпаси. Він закликав місцевих мешканців не наближатися до підозрілих предметів та не торкатися їх.

За даними Нацполіції, загалом за добу на Сумщині постраждали 17 людей. Протягом дня росіяни атакували область керованими авіабомбами, ударними безпілотниками, артилерією, FPV-дронами та РСЗВ.

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Нагадаємо, 11 липня росіяни вдарили по Сумах керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули пʼятеро людей, зокрема 13-річна дівчинка.