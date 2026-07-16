Росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами, троє загиблих
Окупанти вдарили по Запоріжжю трьома авіабомбами
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Вдень у четвер, 16 липня, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули троє людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
О 16:30 Іван Федоров повідомив, що місто перебуває під атакою російських керованих авіабомб. Уже о 17:00 стало відомо, що внаслідок обстрілу є поранені, а згодом начальник Запорізької ОВА повідомив про трьох загиблих.
За словами Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю трьома КАБами, зруйнувавши житлову та нежитлову забудову і спричинивши пожежу. На місці обстрілу працюють усі екстрені служби.
«З перших хвилин на місці влучань наші надзвичайні служби – рятують, підтримують, допомагають. Щира вдячність за вашу роботу. Люди – справжня сила Запоріжжя», – йдеться у повідомленні Івана Федорова.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 9 липня російські військові атакували Запоріжжя ударними дронами. Під обстріл потрапила АЗС мережі «ОККО». Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.