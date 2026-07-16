Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Вдень у четвер, 16 липня, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули троє людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 16:30 Іван Федоров повідомив, що місто перебуває під атакою російських керованих авіабомб. Уже о 17:00 стало відомо, що внаслідок обстрілу є поранені, а згодом начальник Запорізької ОВА повідомив про трьох загиблих.

За словами Івана Федорова, росіяни вдарили по Запоріжжю трьома КАБами, зруйнувавши житлову та нежитлову забудову і спричинивши пожежу. На місці обстрілу працюють усі екстрені служби.

«З перших хвилин на місці влучань наші надзвичайні служби – рятують, підтримують, допомагають. Щира вдячність за вашу роботу. Люди – справжня сила Запоріжжя», – йдеться у повідомленні Івана Федорова.

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Нагадаємо, 9 липня російські військові атакували Запоріжжя ударними дронами. Під обстріл потрапила АЗС мережі «ОККО». Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.