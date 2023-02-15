Окупанти продовжують знищувати цивільні будівлі українців

У середу, 15 лютого, російські окупаційні війська завдали удару по Покровську Донецької області. Снаряд влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у мікрорайоні «Сонячний», повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росіяни завдали удару по Покровську – пошкодили багатоповерхівку і поранили щонайменше двох цивільних. За попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей», – написав Кириленко.

На місці події вже працюють рятувальники, які розбирають завали.

Згодом він уточнив, що станом на 13:00 відомо про 12 поранених цивільних, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

Кириленко також додав, що росіяни обстріляли житловий мікрорайон «Сонячний» із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч».

Мешканців, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок обстрілу, обіцяють забезпечити тимчасовим житлом, одягом, харчуванням та усім необхідним. Крім того, фахівці надають психологічну та медичну допомогу всім, хто цього потребує, зазначає «Суспільне».

Нагадаємо, що 2 лютого росіяни обстріляли з «Іскандерів» житловий квартал в Краматорську

Унаслідок ракетного удару зруйновано під’їзд чотириповерхового будинку, з 4-го по 1-й поверхи. Внаслідок ворожої атаки четверо людей загинули, ще 18 отримали поранення.