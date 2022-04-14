На Херсонщині в Олешках на будівлі районної державної адміністрації військові РФ вивісили російський триколор. Про це повідомив міський голова Євген Рищук у відеозверненні в четвер, 14 квітня.

«На адміністрації висить російський прапор. Зараз вони повністю заходять в місто, на жаль. У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не будуть співпрацювати з російськими. Тобто росіяни вже будуть самі патрулювати вулиці. Тому не виходьте у комендантську годину з домівок», – закликав Рищук.

Водночас він запевнив, що міські комунальні служби «поки що працюють».

Олешки розташовані на відстані близько 20 км від Херсона. Як Херсон, так і Олешки перебувають під контролем російських сил. Тут місцеві жителі виходять на мирні протести через російську агресію.

6 квітня Олешківський міський голова Євген Рищук виїхав з міста. Він повідомив, що не почувається у безпеці. Наразі він керує містом дистанційно.

4 квітня в профтехучилищі в Олешках на Херсонщині заселилось близько 500 російських загарбників, вони виселяють людей із гуртожитків.

Росіяни пропонували очолити місто заступникам Рищука, однак вони, натомість, звільнилися.