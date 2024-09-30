ППО працювала в 11 областях

У ніч на 30 вересня ворог завдав удару по Україні трьома ракетами різних типів та 73 ударними безпілотниками. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну 76-ма цілями, зокрема:

балістичною ракетою «Іскандер-М» із окупованого Криму;

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області

протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 безпілотниками із районів Курська, Єйська, Орла

Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили одну керовану авіаційну ракету та 67 ударних дронів. Працювала ППО у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Результат роботи ППО 30 вересня

«Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ», – додали у дописі.

Російський обстріл 30 вересня

Українські військові цієї ночі знешкодили всі безпілотники, якими росіяни намагалися атакувати Київ. Руйнувань та потерпілих немає. Проте в Оболонському районі столиці біля одного з житлових будинків виявили уламки дрона.

У Миколаївській області російська армія пошкодила об'єкт критичної інфраструктури, спалахнула пожежа.

Вибухи лунали також у Кривому Розі. Перед цим Повітряні сили попереджали про застосування балістичного озброєння з півдня.