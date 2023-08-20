Російські воєнні злочинці скинули з дрона два вибухові пристрої на чоловіка, який ішов вулицею в Новобериславі Херсонської області. Він загинув на місці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворожа атака відбулася в неділю, 20 серпня, о 15:30. За словами Прокудіна, 33-річний чоловік від отриманих поранень загинув на місці. Прокудін уточнив, що загиблий був місцевим жителем.

Також раніше в неділю росіяни влучили з танка в житловий будинок у селі Козацьке на Херсонщині. Внаслідок удару загинула 60-річна жінка, а 45-річна жінка отримала поранення, її госпіталізували.

Росіяни щоденно і часом масовано обстрілюють як Херсон, так і населені пункти на правобережжі регіону. Лівий берег продовжує перебувати під російською окупацією.