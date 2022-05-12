З 24 лютого росіяни викрали 271 людину на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«З початку війни станом на 11 травня 2022 року на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей», – написав Старух у Telegram.

За його словами, наразі в заручниках у окупантів перебувають 118 людей, звільнено – 153. Двох людей звільнили з полону російських загарбників 11 травня.

До слова, в окупованій Херсонській області росіяни тримають у підвалах і катують щонайменше 500 людей. Крім того, жителів Маріуполя Донецької області, які не пройшли фільтрацію, відправляють у катівню «Ізоляція», яка розташована в окупованому Донецьку.