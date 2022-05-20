Росіяни почали діяти в масштабі окремих рот, а не на рівні батальйонно-тактичних груп, зосередившись на захопленні конкретних сіл на Донбасі. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на чиновників США.

Неназваний представник міністерства оборони США зазначив, що російські сили, як і раніше, стикаються з проблемами у координації зв'язку між командирами та синхронізації артилерійського вогню за підтримки наземних атак.

Російські війська безуспішно намагалися відновити наступ на південний захід від Ізюма і 19 травня не просунулися на Слов'янському та Лиманському напрямах. Росіяни активізували зусилля з просування на північ і захід від Попасної в рамках підготовки до битви за Сєвєродонецьк.

Російські сили також безуспішно намагалися прорвати українську оборону на захід та схід від Авдіївки та вели потужний обстріл у цьому районі.

У Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії для покращення тактичного положення. Завдавав вогневого ураження із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та оперативно-тактичної авіації руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів уздовж лінії зіткнення.

На Сєверодонецькому напрямку ворог вів штурм в напрямку Сєвєродонецька, успіху не мав, зазнав втрат і змушений відступити. Веде бойові дії в районі Тошківки.