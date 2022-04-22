Маріна Овсяннікова виїхала з Росії і наразі працює у Німеччині

Оргкомітет німецької «Премії ЗМІ за свободу» повідомив, що цьогорічну нагороду отримають президент України Володимир Зеленський та лідерка білоруської опозиції Світлану Тихановська. Натомість комітет відмовився вручити нагороду працівниці російського «Пєрвого каналу» Марінє Овсянніковой. Про це повідомив у Facebook один з лідерів молодіжного крила Білоруського Народного Фронту Франтішек Вячорка.

За його словами, оргкомітет німецької таким чином змінив своє попереднє рішення відзначити одразу трьох постатей, які відзначились у боротьбі за свободу слова у Східній Європію: президента України Володимира Зеленського, екс-кандидатку у президенти Білорусі Світлану Тихановську і редакторку російського пропагандистського каналу Маріну Овсяннікову.

Таким чином, цьогорічну премію вручать лише Володимиру Зеленському та Світлані Тихановській.

Зазначимо, що Овсяннікова стала відома широкому загалу після того, як ввечері 14 березня увірвалася в прямий ефір «Пєрвого каналу» з антивоєнним плакатом з вимогою зупинити війну в Україні. Однак в Міноборони України та низка експертів-аналітиків закликали не вірити у щирість антивоєнного «протесту» на російському телебаченні.

11 квітня медіаконцерн Axel Springer повідомив про працевлаштування Овсяннікової журналістом німецького видання Die Welt. Однак українці в Берліні засудили таке рішення і закликали видання відмовитися від співпраці з росіянкою. Пізніше стало відомо, що російська журналістка серед лауреатів німецької «Премії ЗМІ за свободу».

Перспектива нагородження пропагандистки спричинила хвилю обурення в суспільстві. Зокрема, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України закликала оргкомітет не вручати нагороду Овсянніковій, назвавши поставочним її вчинок в ефірі новин «Пєрвого канала».

Додамо, що церемонія нагородження відбудеться 22 квітня у рамках організованого WMG саміту пам'яті Людвіга Ерхарда у комуні Гмунд-ам-Тегернзе у федеральній землі Баварія. Її, як очікується, проведе голова фракції Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер.

«Премія ЗМІ за свободу» присуджується увосьме. Вона віддається громадським діячам, які, на думку журі, особливо прихильні до свободи вираження думок, соціальної взаємодії, політичного діалогу та демократії. Серед володарів нагороди – екс-канцлер Австрії Себастьян Курц, президент СРСР Михайло Горбачов та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.