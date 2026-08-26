Російські дрони вбили в Чернігові 4-річну дівчинку та її матір
Також від удару постраждала 14-річна дівчина
Вранці середи, 26 серпня, російські окупанти завдали ударів дронами по Чернігову. Внаслідок атаки знищений житловий будинок, там загинула матір та дитина, повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.
Росіяни атакували Чернігів близько 05:00. Внаслідок атаки зайнялася сильна пожежа у приватному будинку, також пошкоджені магазин та господарські будівлі.
«Попередньо, на момент удару в будинку перебували троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні. Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки», – повідомили у пресслужбі міськради.
У пресслужбі Нацполіції повідомили, що на момент удару у будинку перебувала 39-річна жінка та її дві доньки. Будинок родини знищений вогнем.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Через загибель матері та дитини у Чернігові оголосили день жалоби. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.