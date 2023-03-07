Російська розвідка намагалась отримати інформацію про наслідки обстрілів

Кіберфахівці Служби безпеки зафіксували численні спроби російських спецслужб проводити розвідку під виглядом іноземних журналістів. Ворог використовував професійні платформи та онлайн-форуми українських журналістів і публікував там інформаційні запити. У прес-службі СБУ у вівторок, 7 березня, розповіли, що росіяни готували повторні обстріли.

Окупантів цікавила інформація про наслідки ракетних ударів. «У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів начебто для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні. У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори "оголошень" обіцяють "гонорар"», – повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановлюють причетних до розвідувальної діяльності. СБУ закликає одразу повідомляти про подібні підозрілі запити.

Зазначимо, що у січні кіберфахівці СБУ перешкодили спробі росіян зламати камери відеоспостереження у житлових комплексах. Окупанти намагалися збирати розвідані в одному із прикордонних регіонів України.