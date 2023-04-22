Окупанти дали Аппазу Куртамету 7 років колонії за переказ 500 гривень другові

Підконтрольний Росії суд Сімферополя призначив 7 років позбавлення волі 21-річному кримському татарину Аппазу Куртамету, якого звинуватили у «фінансуванні добровольчого батальйону "Крим"». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Аппаз Куртамет є жителем селища Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області. Російські силовики затримали Аппаза 23 липня 2022 року на КПВВ «Чонгар» на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того самого дня звʼязок із ним зник.

Наступного дня матері кримського татарина надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка повідомила про затримання. За два тижні невідомі зателефонували й батькові Аппаза Куртамета. Чоловіку повідомили, що його син перебуває у фільтраційному таборі та попросили «не створювати галас». Про місцеперебування хлопця стало відомо лише 8 жовтня.

Мати Аппаза Айше Куртамет зверталася до влади Туреччини, України та Росії з проханням розібратися у справі, пише «Крим.Реалії». Шукав сина і його батько, голова мусульманської громади мечеті в Новоолексіївці Халіл Куртамет, якого російські силовики раніше також затримали на місяць та відпустили.

Також до боротьби за свободу Аппаза Куртамета приєдналися голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, депутати, правозахисники. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали «суд» над Аппазом. Хлопця окупанти звинуватили у «фінансуванні» добровольчого батальйону «Крим».

За версією російського слідства, він переказав 500 грн представнику батальйону. Насправді ж Аппаз позичив ці гроші знайомому, який на той час вступив до добробату. Справу проти хлопця розглянули під час чотирьох судових засідань.

Суддя Оксана Карчевська визнала його винним і призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням першого року у в'язниці, а решти терміну – у колонії суворого режиму. Вирок ще не набув законної сили, адвокат Рефат Юнусов повідомив, що має намір оскаржити його в апеляційному суді.

Дмитро Лубінець наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє державі-окупанту застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території.