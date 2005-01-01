Розсекречені документи з архіву СБУ щодо аварії на ЧАЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО

Розсекречені документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України (СБУ) з тематики аварії на Чорнобильській атомній електростанції внесли до реєстру Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

«Вказаний перелік документів всебічно відображає причини, перебіг та наслідки аварії, реакцію радянської влади та тогочасних спецслужб. Чималу частину колекції становлять документи із розсекречених фондів КДБ», – повідомив прес-центр СБУ в середу, 6 червня.

У спецслужбі також повідомили, що Державна архівна служба України вручила представникам СБУ сертифікат, який підтверджує включення архівних документів до відповідного реєстру ЮНЕСКО.

Нагадаємо, вибух на ЧАЕС стався 26 квітня 1986 року. Кількість загиблих внаслідок вибуху на ЧАЕС невідома дотепер.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки. Від самого початку Москва та керівництво радянської України приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи.

У результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.