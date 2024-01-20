Погана підготовка і координація російських військ на лівобережжі Херсонщини заважає їм витіснити українські сили попри чисельну перевагу. Про це у своєму розвідувальному огляді 20 січня повідомило британське міноборони.

У відомстві зазначили, що зараз Збройні сили Україні на лівобережжі Херсонської області зіткнулися з логістичними труднощами, але все ще зберігають там свою присутність.

Російське угрупування «Днепр» зазнало невдачі в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в балансі сил у цьому районі.

«Дуже ймовірно, що погана підготовка і координація російських військ у цьому районі обмежує їхні наступальні можливості», – йдеться у повідомленні розвідки.

У відомстві зазначили, що російські війська продовжать наступ в районі Кринок протягом наступних тижнів, незважаючи на значні втрати особового складу, оскільки витіснення ЗСУ з лівого берега Дніпра залишається для них пріоритетним завданням.

Раніше йшлося про те, що в районі Кринок Херсонської області росіяни сконцентрували близько 10 тис. військових. Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій, які ті зайняли ще минулого року завдяки успішному форсуванню Дніпра.